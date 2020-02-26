2020-02-26T12:48:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге пожарные подразделения стянули на завод имени Калинина ради масштабных учений

Также в учениях были задействованы сотрудники завода
Евгений Стоянов
Поделиться:
Учения прошли днем в одном из цехов ЗИКа. Фото: ГУ МЧСУчения прошли днем в одном из цехов ЗИКа. Фото: ГУ МЧС
Изменить размер текста:

Днем многие жители Уралмаша были напуганы появлением множества пожарных машин, въезжающих на территорию Машиностроительного завода имени Калинина. К счастью, спасатели ехали не на пожар. Сотрудники МЧС решили провести масштабные учения в одном из цехов завода.

- Проходят плановые учения по отработке действий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности с привлечением сил пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Помимо пожарных в учениях были задействованы и нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия, служба охраны, сотрудники медсанчасти и работники других служб и подразделений ПАО «МЗИК».

К ЧИТАТЕЛЮ:

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон запустил 5G в роуминге
Уральца оштрафовали на 30 тысяч за то, что он ударил полицейского в глаз
На Урале родители сына-драчуна заплатят 50 тысяч за сломанную челюсть
Банк Уралсиб и АО «Уралсиб Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Крупный застройщик Екатеринбурга облагородит парк «Пышминские Озерки»
«О них нужно заботиться»: спикер гордумы Екатеринбурга, которого обвинили в сексизме, пояснил свои слова
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
В Екатеринбурге пожарные подразделения стянули на завод имени Калинина ради масштабных учений
В Екатеринбурге уничтожили 775 килограммов фруктов-нарушителей
Чтобы каждый ребенок прочувствовал: в честь тружеников тыла в Екатеринбурге откроют музей-памятник
В школе Екатеринбурге дети остались без обеда после того, как сфотографировали хлеб с плесенью
«Италия в панике»: звезда «Холостяка» застряла в Европе из-за вспышки коронавируса
Пытался залечь на дно в тайге: на Урале поймали рецидивиста, изнасиловавшего женщину
На Урале стерли с карты еще одну деревню-призрак
Всего три сотни специалистов по стране: у уральской авиалесоохраны появится летчик-наблюдатель
Отвлекся на телефон: на Урале экс-полицейскому, сбившему пешехода на «зебре», грозит до пяти лет тюрьмы
Екатеринбуржцы испекут блины к Масленице за 92 рубля
С начала года в Дубай слетали 22 тысячи свердловчан
Екатеринбуржца, случайно убившего свою жену, отправили под суд
В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой
Уральский бизнес оштрафовали на 50 тысяч за нелегальное пиво
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели