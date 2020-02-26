В Екатеринбурге пожарные подразделения стянули на завод имени Калинина ради масштабных учений

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:48:17+03:00

Учения прошли днем в одном из цехов ЗИКа. Фото: ГУ МЧС

Также в учениях были задействованы сотрудники завода

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Днем многие жители Уралмаша были напуганы появлением множества пожарных машин, въезжающих на территорию Машиностроительного завода имени Калинина. К счастью, спасатели ехали не на пожар. Сотрудники МЧС решили провести масштабные учения в одном из цехов завода.

- Проходят плановые учения по отработке действий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности с привлечением сил пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Помимо пожарных в учениях были задействованы и нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия, служба охраны, сотрудники медсанчасти и работники других служб и подразделений ПАО «МЗИК».

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ИСТОЧНИК KP.RU