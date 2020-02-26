2020-02-26T12:43:14+03:00
Происшествия

Эвакуировали 130 человек: на заводе в Екатеринбурге проходят учения пожарных

По легенде горит цех деревообработки
Евгений Стоянов
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На место стянуты множество пожарных экипажейНа место стянуты множество пожарных экипажейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге пожарные решили провести учения в одном из цехов на заводе имени Калинина на проспекте Космонавтов. По легенде на территории завода горел цех, занимающийся деревообработкой. Горело двухэтажное здание, а к нему примыкало четырехэтажное.

Из здания самостоятельно эвакуировались 129 человек, а на месте развернули штаб по пожаротушению.

Но в Свердловском МЧС объясняют, что это всего лишь учения.

- На территории Машиностроительного завода имени М.И. Калинина проходят плановые учения по отработке действий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности с привлечением сил пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные провели учения вместе с сотрудниками завода. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные провели учения вместе с сотрудниками завода. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Также там уточнили, что помимо пожарных в учениях были задействованы и нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия, служба охраны, сотрудники медсанчасти и работники других служб и подразделений ПАО «МЗИК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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