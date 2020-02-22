«Верхом на лошади подъезжают, чтобы бациллы не достали»: Иван Ургант пошутил о казаках Екатеринбурга, проверяющих мигрантов на коронавирус

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:34:24+03:00

В свойственной ему шуточной манере Иван Ургант пошутил на тему эпидемии коронавируса. Фото: «Вечерний Ургант», Первый канал

Телеведущий отметил, что казачьи патрули выходят в рейд по три человека и раздают всем желающим одноразовые медицинские маски

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Телеведущий Иван Ургант в шоу имени себя накануне вечером неожиданно отшутился по теме Екатеринбурга и борьбы с коронавирусом. В частности, в юмористическом ключе он рассказал о том, как к профилактике заболевания подключились уральские казаки.

- Вот вам новость, которая делает жителей Екатеринбурга несколько более защищенными, - сказал Иван Ургант в эфире. - Казачьи патрули проверяют на коронавирус мигрантов из азиатских стран, которые работают на крупнейшем рынке в Екатеринбурге... Врачи не справляются. Казаки верхом подъезжают, потому что их бациллы не достают наверху, они же сидят на лошади. Лошадь хвостом отгоняет вирус. А если уж чихнул какой китаец, так шашкой чих... (машет рукой, разрубая воздух воображаемым клинком).

Новая версия картины «‎Запорожцы пишут письмо турецкому султану» по версии шоу «Вечерний Ургант». Фото: «Вечерний Ургант», Первый канал

Также телеведущий отметил, что патрули выходят в рейд по три человека и раздают всем желающим одноразовые медицинские маски, а в дальнейшем казаки планируют обзавестись пирометрами - приборами, которые замеряют температуру на расстоянии. Кроме того Ургант показал новую наклейку на своем ноутбуке. На ней была измененная картина художника Ильи Репина «‎Запорожцы пишут письмо турецкому султану», в которой всем казакам на лица добавили медицинские маски. ‎

- В русском музее уже появилась картина «Казаки выписывают разрешение на продажу китайской продукции на Екатеринбургском рынке», - пошутил Иван Ургант.

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ИСТОЧНИК KP.RU