«Летела с гражданином КНР»: еще одну екатеринбурженку через суд обязали наблюдаться у врачей из-за коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:38:44+03:00

Женщина отказалась наблюдаться у медиков, объяснив, что ей нужно лететь за границу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге еще один человек попал под суд из-за отказа наблюдаться у врачей по подозрению в коронавирусе. Напомним, сегодня стало известно о том, что двух девочек 4 и 2 лет госпитализируют в больницу из-за смертельного вируса. Дети отдыхали с мамой в Китае, когда вернулись, то у них обнаружили признаки ОРЗ. Медики хотели немедленно госпитализировать девочек, но их мама была против. Тогда Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд. Судья обязала принудительно доставить детей в инфекционное отделение 40-й больницы.

Аналогичное дело 21 февраля рассматривал и Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Правда в этом случае речь идет не о детях, а о 48-летней екатеринбурженке.

- Женщина летела рейсом Москва-Екатеринбург. В самолете находилась рядом с гражданином КНР с признаками инфекционного заболевания, который впоследствии был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда.

19 февраля женщине выдали постановление о том, что ей нужно находиться под наблюдением медиков. Но женщина от этого требования отказалась, объяснив, что ей нужно лететь за границу. В итоге Роспотребнадзор обратился в суд.

- По итогам рассмотрения административного иска суд вынес решение о принудительной изоляции 48-летней екатеринбурженки по месту ее жительства до 27 февраля включительно. Решение подлежит немедленному исполнению, - уточнили в облсуде.

Также там добавили, что женщина все-таки согласилась находиться дома и пускать медиков для контроля ее состояния.

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