Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине весны в Театре Кукол Екатеринбурга начнется грандиозный капитальный ремонт. Последний спектакль в родном здании отыграет 30 апреля, после чего коллектив переедет в кинотеатр «Колизей», где уже 20 мая состоится премьера кукольного спектакля «Гуси-лебеди».

- Постановки также можно будет увидеть на малой сцене ТЮЗа, в Камерном театре, Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», ЦК «Урал» и в других местах, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. – Часть репертуара будет адаптирована под новые пространства, некоторые спектакли решено временно «заморозить».

Возвращение в родные стены назначено на осень 2021 года. Это, конечно, при условии, что все сроки ремонтов будут соблюдены. В ближайшие полтора года внутри помещения изменятся фойе, зрительные залы, появятся удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование. Помимо этого, поменяется и внешний облик театра: его украсят фигурами кинетического театра «Время чудес». На ремонт из городской казны выделено порядка 44 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здание не чинили с 90-х годов»: Екатеринбургский театр кукол из-за ремонта перезжает в кинотеатр «Колизей». Однако стопроцентной договоренности пока нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU