2020-02-18T08:30:46+03:00
Общество

Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля

Здание закрывают на капитальный ремонт до осени 2021 года
Мария Трапезникова
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На время ремонта театр переедет в кинотеатр «Колизей»На время ремонта театр переедет в кинотеатр «Колизей»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В середине весны в Театре Кукол Екатеринбурга начнется грандиозный капитальный ремонт. Последний спектакль в родном здании отыграет 30 апреля, после чего коллектив переедет в кинотеатр «Колизей», где уже 20 мая состоится премьера кукольного спектакля «Гуси-лебеди».

- Постановки также можно будет увидеть на малой сцене ТЮЗа, в Камерном театре, Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», ЦК «Урал» и в других местах, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. – Часть репертуара будет адаптирована под новые пространства, некоторые спектакли решено временно «заморозить».

Возвращение в родные стены назначено на осень 2021 года. Это, конечно, при условии, что все сроки ремонтов будут соблюдены. В ближайшие полтора года внутри помещения изменятся фойе, зрительные залы, появятся удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование. Помимо этого, поменяется и внешний облик театра: его украсят фигурами кинетического театра «Время чудес». На ремонт из городской казны выделено порядка 44 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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