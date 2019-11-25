2019-11-25T17:37:45+03:00
Общество

Екатеринбургский Театр Кукол получит 44 миллиона на капитальный ремонт

Выделить дополнительные средства театру распорядился Александр Высокинский
Алина СУРИНА
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38,5 миллионов рублей потратят на покупку в театр нового технического оборудования38,5 миллионов рублей потратят на покупку в театр нового технического оборудованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский Театр Кукол получит на капитальный ремонт 44 миллиона рублей. Выделить дополнительные средства театру распорядился Александр Высокинский. Такая возможность появилась из-за изменения объёмов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

- Всего на обновление любимого горожанами театра, включающее разработку проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования, предполагается израсходовать из всех бюджетных источников 44 миллиона 154 тысячи рублей. На эти средства будет произведён капитальный ремонт здания театра на площади 5 тысяч 223 квадратных метров, - рассказали в администрации города.

Дополнительно в этом году 38,5 миллионов рублей потратят на покупку в театр нового технического оборудования. Добавим, что общий объём финансирования программы «Развитие культуры и искусства в Екатеринбурге» на 2017-2020 годы составляет больше 10,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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