«Здание не чинили с 90-х годов»: Екатеринбургский театр кукол из-за ремонта переезжает в кинотеатр «Колизей»

В Екатеринбурге на капитальный ремонт закрывается здание Театра кукол, которое сейчас располагается на улице Мамина-Сибиряка, 143. Работы в нем не проводились с 1996-1998 годов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

С того момента прошло уже больше 20 лет. Из-за этого в здании необходимо менять даже самые элементарные вещи: кровлю, различные коммуникации, теплоснабжение, даже систему канализации.

- Мы полностью обновим Большой зал театра. Обновим там кресла – поставим этакие «трансформеры», которые могут подстраиваться под зрителя и становиться шире, выше, ниже, - рассказала «Комсомолке» заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова.

В театре появится еще одно новшество – пандусы для инвалидов. Их установят как на улице, так и внутри здания – для того, чтобы людям с ограниченными возможностями было проще и доступнее подниматься на спектакли в Малый зал.

Театр не ремонтировали с 90-х годовФото: Алексей БУЛАТОВ

- Также мы хотим полностью поменять фойе театра, для этого у нас уже есть нужные проекты, - добавила Мария. – То есть, в целом, поменяется и внешний облик, и внутренний.

После ремонта на последнем, пятом этаже планируется восстановить музей «Петрушкин дом», который рассказывает историю самого театра. Раньше он долгое время находился на первом уровне.

КОГДА ОТЫГРАЕТ ПОСЛЕДНИЙ СПЕКТАКЛЬ?

Но зрителям переживать не стоит: спектакли на старом месте будут идти до марта 2020 года. Детские елки и праздники отыграют по старому расписанию, которое уж опубликовано на официальном сайте театра.

- На самом деле, работы по восстановлению идут уже год-полтора. Все это время мы согласовываем проекты, сметы – на это же тоже нужно очень много времени, - объяснила Мария. – А «собирать вещи и переезжать» будем уже ближе к марту следующего года. В феврале мы отыграем прощальный концерт и уедем.

Скорее всего театр на время ремонта переедет в "Колизей"Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ПЕРЕЕЗЖАЕТ ТЕАТР?

По словам Зыряновой, закончить ремонт планируется к 2021 году – на него уйдет полтора-два года. Все это время, с момента переезда, театр, скорее всего, будет давать спектакли в муниципальном кинотеатре «Колизей». Сейчас там проходит выставка Уральской биеннале современного искусства.

- На данный момент точной договоренности пока нет. Но, если мы получим разрешение, то наши службы до марта должны будут подготовить кинотеатр к нашему приезду. Там ведь даже нет сцены, - добавила Зырянова.