Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза. Заводчики принесли щенка в клинику, потому что для них он «неликвид».
- Очередные разведенцы, для которых он теперь товар неликвид, а жизнь его ничего не значит. Мы принимаем сейчас исключительно травму и экстренные случаи, считаю, что здесь именно такой случай, - написали в Instagram екатеринбургского приюта для хаски.
Сейчас малыша нужно привезти из Анапы в Екатеринбург, чтобы провести обследование. По словам волонтеров в столицу Урала нужно везти щенка, потому что в клинике, куда его принесли, даже не осмотрели глаз, перед тем как зашить.
Волонтеры спасают щенка хаски, от которого отказались хозяева из-за травмы глаза.Видео: Instagram/huskyekb
Сейчас в приюте много других собак, которым нужна помощь, но оставить маленького хаски на усыпление только из-за травмы глаза они не смогли. Волонтерам нужна помощь в оплате перевозки и обследования малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU