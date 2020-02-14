2020-02-14T19:47:08+03:00
Общество

Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза

Заводчики принесли щенка в клинику, потому что для них он «неликвид»
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Instagram/huskyekbФото: Instagram/huskyekb
Изменить размер текста:

Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза. Заводчики принесли щенка в клинику, потому что для них он «неликвид».

- Очередные разведенцы, для которых он теперь товар неликвид, а жизнь его ничего не значит. Мы принимаем сейчас исключительно травму и экстренные случаи, считаю, что здесь именно такой случай, - написали в Instagram екатеринбургского приюта для хаски.

Сейчас малыша нужно привезти из Анапы в Екатеринбург, чтобы провести обследование. По словам волонтеров в столицу Урала нужно везти щенка, потому что в клинике, куда его принесли, даже не осмотрели глаз, перед тем как зашить.

Волонтеры спасают щенка хаски, от которого отказались хозяева из-за травмы глаза.Видео: Instagram/huskyekb

Сейчас в приюте много других собак, которым нужна помощь, но оставить маленького хаски на усыпление только из-за травмы глаза они не смогли. Волонтерам нужна помощь в оплате перевозки и обследования малыша.

Карта Сбербанка 4279160052032735 (получатель Анастасия Андреевна К.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке.

Живодер оставил умирать собаку, когда ей поставили неутешительный диагноз. (подробнее)

«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками.

Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого
Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс
«Она сказала «да»»: сотрудник уральской таможни сделал предложение руки и сердца на глазах у пассажиров аэропорта
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок
Ездят на неисправных автобусах и сидят в телефонах: водители нарушили ПДД с начала месяца больше 500 раз
ВИЗ-Сталь проводит цифровизацию систем управления термическими агрегатами
Заработал на хороший срок: на Урале отдали под суд главврача детской больницы
В Екатеринбурге скончалась еще одна пострадавшая от взрыва на заводе в Первоуральске
Наторговали на 12 миллионов: силовики ликвидировали на Урале виртуальную наркосеть
Свердловская область резко пополнилась мигрантами
МегаФон открывает доступ к облачным играм
В выходные Урал накроет смог
Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль
Прокуратура подключилась к ситуации с мужчиной, который уполз по снегу из больницы Каменска-Уральского
Цыганский поселок на ВИЗе подготовили к застройке, изменив статус земли
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге пожаловался на бессонницу в СИЗО
В мэрии придумали, как очистить улицы Екатеринбурга от тесных маршруток
На Урале спустя 19 лет раскрыли жестокое убийство, совершенное подростками
Екатеринбург готовится к подарку в честь 75-летия Великой Победы
Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Первоуральский завод, где после взрыва погиб рабочий, выплатит компенсацию его семье