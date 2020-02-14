14 Февр. 2020 2020-02-14T19:47:08+03:00

Заводчики принесли щенка в клинику, потому что для них он «неликвид»

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Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза. Заводчики принесли щенка в клинику, потому что для них он «неликвид».

- Очередные разведенцы, для которых он теперь товар неликвид, а жизнь его ничего не значит. Мы принимаем сейчас исключительно травму и экстренные случаи, считаю, что здесь именно такой случай, - написали в Instagram екатеринбургского приюта для хаски.

Сейчас малыша нужно привезти из Анапы в Екатеринбург, чтобы провести обследование. По словам волонтеров в столицу Урала нужно везти щенка, потому что в клинике, куда его принесли, даже не осмотрели глаз, перед тем как зашить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760941" frameborder="0"></iframe> Волонтеры спасают щенка хаски, от которого отказались хозяева из-за травмы глаза.Видео: Instagram/huskyekb

Сейчас в приюте много других собак, которым нужна помощь, но оставить маленького хаски на усыпление только из-за травмы глаза они не смогли. Волонтерам нужна помощь в оплате перевозки и обследования малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU