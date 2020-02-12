2020-02-12T11:03:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге разбился пациент онкологического диспансера

Мужчина выпал из окна
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В онкоцентре отказались комментировать информациюВ онкоцентре отказались комментировать информациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге выясняют подробности трагедии в онкологическом диспансере, где разбился насмерть мужчина. На место ЧП уже выехала следственно-оперативная группа.

- Мы подтверждаем эту информацию. Министр здравоохранения Свердловской области поручил провести проверку, - кратко прокомментировал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, мужчине не оставил предсмертной записки.

- На место происшествия выехали сотрудники полиции. Тревожное сообщение о данном ЧП поступило от представителей охраны данного медицинского учреждения в 10:46. Представители больницы рассказали полицейским, что с окна 9 этажа упал мужчина, являющийся пациентом. Врачи, к сожалению, не смогли помочь. От полученных несовместимых с жизнью травм потерпевший скончался. Сейчас сыщики опрашивают лечащий персонал и соседей мужчины по палате, чтобы установить более точные обстоятельства, послужившие причиной такого инцидента. По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения. При визуальном осмотре его кровати записки не обнаружено, - отметил полковник Горелых.

Напомним, что в прошлом году в столице Урала из окна выпала роженица больницы № 40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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