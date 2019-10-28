2019-10-28T23:56:06+03:00
Происшествия

Разбилась насмерть: в Екатеринбурге роженица выпала из окна роддома

33-летняя женщина родила несколько дней назад, ее личность уже установлена
Олег ГАЛИМОВ
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По предварительной информации, этот трагический случай не носит криминальный характерПо предварительной информации, этот трагический случай не носит криминальный характерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 28 октября в Екатеринбурге из окна третьего этажа роддома больницы № 40 выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. По словам официального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, погибшей оказалась 33-летняя роженица по имени Мария.

- Жуткая, нелепая смерть женщины произошла этим вечером, — рассказывает полковник Горелых. — Тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УВД по Екатеринбургу в десятом часу вечера от медработников городской больницы, о которой идет речь.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции. По предварительной информации, женщина родила несколько дней назад, ребенок находился в другой комнате и не пострадал. Известно, что у погибшей были проблемы со здоровьем, но истинные причины случившегося предстоит выяснить силовикам.

- По итогам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение. У специалистов есть основания полагать, что этот трагический случай не носит криминальный характер, - пояснил Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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