2020-02-12T10:48:27+03:00
Экономика

Основатель сети кофеен «Coffee Like» Аяз Шабутдинов запустил коворкинг в Екатеринбурге

Сеть «NAMES» в 2020 году откроет 4 новых коворкинга в регионах России
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Коворкинг NAMES был признан лучшим среди региональных коворкингов на премии «Russian Coworking Awards – 2019» в номинациях «Проект года в категории «Бизнес» и «Премьера года»Коворкинг NAMES был признан лучшим среди региональных коворкингов на премии «Russian Coworking Awards – 2019» в номинациях «Проект года в категории «Бизнес» и «Премьера года»
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Во вторник, 11 февраля, состоялось официальное открытие коворкинга сети NAMES в Екатеринбурге, которое посетило более 100 бизнесменов, представителей СМИ и государственной власти. Он расположился в центре города на двух верхних этажах бизнес-центра на ул. Добролюбова 16/2. Запущена первая очередь объекта из планируемых 2 тысяч кв.м.

Коворкинг рассчитан на 294 рабочих места, он включает в себя 53 офиса для команды от 4 до 16 человек, открытую зону для отдыха, кафе, конференц-зал, классический коворкинг с незакрепленными рабочими местами, переговорные, а также зону технической поддержки. Стоимость одного рабочего места начинается от 6 тыс рублей.

«Проект NAMES это не только про цифры и прибыль. Это еще и важная социальная функция - мы хотим, чтобы предприниматели оставались в регионах и имели возможность развиваться у себя в городе. Мне очень нравится наш проект в Екатеринбурге. Мы масштабируем все лучшие наработки и планируем стать номером 1 на этом рынке в России и странах СНГ» - Аяз Шабутдинов, основатель сети коворкингов NAMES.

Коворкинг в Екатеринбурге - пилотный проект сети NAMES. В 2020 году к открытию планируется открытие еще 4 новых коворкинга в регионах России. Объем инвестиций оценивается в 260 млн рублей. В частности, уже достигнуты договоренности об открытии объекта в Ижевске. Ведутся переговоры об открытии в Казани, Саратове и Нижнем Новгороде. Всего же сеть планирует открыть 84 коворкинга в России к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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