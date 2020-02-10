На Урале живодер, зарубивший Кокоса и Мура, отделался легким приговором

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:05:04+03:00

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В Сухом Логу вынесли приговор живодеру, жестоко убившему двух кошек, принадлежащих его жене. Все произошло осенью прошлого года.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора убил ее кота Кокоса и кошку Муру. Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, - рассказывал пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых об обстоятельствах инцидента.

После жестокой расправы над кошками на Константина Кузнецова завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение в отношении нескольких животных». Но сухоложский суд вынес постановление о прекращении дела против Кузнецова. Там посчитали, что примирение с женой и возмещение ей материального ущерба является поводом к завершению преследования. Но прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию в свердловский облсуд. Там постановили рассмотреть дело по новой, но с другим составом суда.

- Сухоложский городской суд назначил Константину Кузнецову наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10 % заработка и иного дохода в доход государства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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