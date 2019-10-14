Хотел причинить боль и страдания: на Урале живодер зарубил топором кошек своей жены

В Сухом Логу будут судить 32-летнего живодера, который расправился с питомцами своей супруги. По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, мужчина часто пьянствовал и подвергался критике со стороны жены. В день убийства он жестоко избил женщину, после чего та сбежала к родителям.

Живодеру грозит реальный срок. Фото: Валерий Горелых

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» уже передано в суд.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора убил ее кота «Кокоса» и кошку «Муру». Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, - отметил полковник Горелых.

Сейчас живодеру грозит реальный срок от трех до пяти лет в колонии. Но его может спасти милосердие супруги, если она захочет пойти с ним на мировую в ходе суда. Отметим, что у пары есть двое несовершеннолетних детей.

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