2019-12-24T10:31:52+03:00
Общество

На Урале в суд вернули дело живодера, который зарубил топором кошек своей жены

Изначально рассмотрение его дела прекратили из-за того, что супруга его простила
Мария Трапезникова
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В суд вернули дело живодера, который зарубил кошек своей женыВ суд вернули дело живодера, который зарубил кошек своей женыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной суд возобновил дело 32-летнего живодера из Сухого Лога, Константина Кузнецова, который зарубил топором двух кошек своей жены. Инцидент произошел в середине октября.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора убил ее кота «Кокоса» и кошку «Муру». Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Мужчину быстро поймали и завели на него уголовное дело за жестокое обращение с животными и истязание жены, после чего передали в Сухоложский суд.

Однако там вынесли постановление о прекращении дела Кузнецова. Суд посчитал, что примирение с женой и возмещение ей материального ущерба является поводом к завершению преследования. С этим не согласился прокурор.

- Выслушав доводы апелляционного представления, Свердловский областной суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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