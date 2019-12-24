На Урале в суд вернули дело живодера, который зарубил топором кошек своей жены
Свердловский областной суд возобновил дело 32-летнего живодера из Сухого Лога, Константина Кузнецова, который зарубил топором двух кошек своей жены. Инцидент произошел в середине октября.
- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора убил ее кота «Кокоса» и кошку «Муру». Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Мужчину быстро поймали и завели на него уголовное дело за жестокое обращение с животными и истязание жены, после чего передали в Сухоложский суд.
Однако там вынесли постановление о прекращении дела Кузнецова. Суд посчитал, что примирение с женой и возмещение ей материального ущерба является поводом к завершению преследования. С этим не согласился прокурор.
- Выслушав доводы апелляционного представления, Свердловский областной суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
ИСТОЧНИК KP.RU