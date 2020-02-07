7 Февр. 2020 2020-02-07T17:36:33+03:00

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На Урале вынесли приговор мужчине, который зарубил топором кошек жены. Инцидент произошел в середине октября прошлого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил жену, а затем принялся за домашних животных - кота Кокоса и кошку Муру.

- Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых.

Мужчину вскоре поймали и завели на него уголовное дело за жестокое обращение с животными и истязание жены, после чего передали в Сухоложский суд. Однако там вынесли постановление о прекращении дела из-за примирения супругов. С решением суда не согласился прокурор. Поэтому сегодня мужчине, жестоко расправившемуся с кошками, вынесли приговор. Это подтвердили в пресс-службе областного суда. Константина Кузнецова направили на исправительные работы, которые продлятся восемь месяцев. В это время мужчина должен будет ежемесячно отдавать десять процентов зарплаты в доход государства. Также ему нужно будет заплатить судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU