Трафик растет, а абоненты хотят все и сразу: «Ростелеком» подвел итоги цифрового 2019 года

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:28:31+03:00

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«Ростелеком» рассказал журналистам о рекордах 2019 года, data-центре, в котором раскупили все места и бесплатном wi-fi в малых городах. Итоги года подвели 6 февраля на пресс-конференции, в которой приняли участие директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Андрей Попов, технический директор Юрий Руденко и начальник отдела продаж Дмитрий Бабкин.

Современный потребитель всегда находится в процессе получения информации, растет количество устройств, подключаемых к сети, а приоритетным становится мобильный контент. Изменения в потребительском поведении подтолкнули «Ростелеком» на создание новых продуктов, об этом рассказал журналистам Андрей Попов:

- В рамках конвергентных предложений пользователи могут приобрести стабильный интернет, интерактивное телевидение плюс мобильную связь, этим мы решаем те проблемы, которые есть у наших абонентов. Они получают сразу 180 каналов по подписке, доступ к 3 000 фильмов и сериалов, которые можно смотреть с мобильного устройства, - рассказал директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

Актуальными предложениями для современного жителя города может считаться, например, план «Для развлечений везде» с мобильной связью, безлимитным интернетом, SMART TV, доступом к новинкам кино и возможностью загрузки на устройства. Также в 2019 году «Ростелеком» запустил развлекательную платформу Wink, к которой можно подключить до 5 экранов и выбирать контент по вкусу. В целом, компания взяла курс на создание экосистем между устройствами.

Большинство площадей в региональном data-центре «Ростелеком» было раскуплено еще до открытия

Инфраструтурное обновление сети, как приоритет компании, стало причиной значимых технологических прорывов, которые произошли в Екатеринбурге за 2019 год. Так, в сентябре прошлого года «Ростелеком» завершил трехлетнюю оптическую модернизацию сетей, в результате чего около 4 000 домов были подключены к скоростному интернету, который может работать на скорости до 1 Гбит/сек.

В Свердловской области за 2019 год к сервисам «Ростелекома» были подключены целые сектора в Ирбите, Красноуфимске, Аятском, Артях, коттеджных поселках Дуброво, Зуброво, Романово. До конца текущего года современные оптические сети планируется провести еще в 22 тысячи домохозяйств Свердловской области.

В ноябре 2019 года «Ростелеком» открыл первый в России опорный региональный data-центр для хранения данных крупного бизнеса и обычных граждан. 80% мест в нем были раскуплены бизнесом еще до запуска, а на текущий момент раскуплены все места. В 2021 году «Ростелеком» уже планирует запуск второй очереди.

«Ростелеком» прокладывает оптические сети не только в Екатеринбурге, но и по всей области

Всего за 2019 год жители Свердловской области скачали 365 800 терабайт данных, показатели выросли практически в 1,5 раза. А в сентябре «Ростелеком» зафиксировал новый рекорд потребления трафика – скорость достигала 7 Тб за секунду. По словам руководства, рост трафика в том числе стимулирует компанию совершенствовать технические решения в Екатеринбурге и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU