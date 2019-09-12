Екатеринбург – город на оптике: «Ростелеком» завершил трехлетнюю модернизацию сетей связи

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-12T13:45:21+03:00

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«Ростелеком» в Екатеринбурге завершил оптическую модернизацию каналов связи, построив 1 500 км оптики. Масштабная стройка, не имеющая аналогов, охватила более четырех тыс. домов. Сегодня 400 тыс. семей могут подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с, а также интерактивное телевидение, развернуть дома надежную Wi–Fi сеть и поставить видеонаблюдение или систему «Умный дом» для контроля за безопасностью.

Мастер-класс для Главы Екатеринбурга

Екатеринбург – быстроразвивающийся город с высокими требованиями к качеству услуг и скорости, поэтому флагманом модернизации оптических сетей на Урале и по всей России был выбран именно он. Оптическая стройка шла три года – стартовала в конце 2016 года, активная фаза модернизации пришлась на 2017 год, полностью работы завершились в сентябре 2019 года. Всего в столице Среднего Урала «Ростелеком» проложил 1500 километров оптических линий, а в домах установил 7 500 единиц оборудования. В целом модернизация сетей охватила 70 % территории города, включая удаленные районы.

Заведение кабеля

Финальную затяжку оптики и переключение жилого дома посетили Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и гонщик Сергей Карякин – победитель ралли «Дакар» в классе квадроциклов. С их помощью был заведен кабель в кабельную канализацию, а абонентам дома стали доступны гигабитные каналы связи. Обычный дом на Эльмаше, как и 4 500 городских домов, теперь разгоняется до высоких скоростей.

Глава города переключает абонентов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский:

«Интернет сейчас, как электричество, водопровод, – одна из базовых услуг и потребностей. Наш город развивается, модернизируется и в телеком–сфере в том числе. Действительно важно, чтобы не только в новостройках и в центре города стояло продвинутое оборудование, но и чтобы во всех районах и в домах с историей, были обновлены каналы связи и проведено оснащение новой техникой. По качеству услуг связи мы намного опережаем европейские мегаполисы, где скорость соединения не превышает 50 Мбит в секунду из–за того, что везде используются медные кабели. У нас же екатеринбуржцам давно доступны 100 Мбит в секунду и теперь даже один гигабит».

Сварка оптики

«Екатеринбург сегодня – «Город на оптике», мы являемся флагманом модернизации оптических сетей на Урале. Возможная скорость интернета в результате повысилась в разы: была – до 100 Мбит/с, стала – до 1 Гбит/с (как для внутренних, так и для внешних ресурсов), что на данный момент гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных клиентов. Кроме того, повысилась отказоустойчивость сети. При этом в ходе модернизации уже существующие абоненты получают более качественные услуги без каких–либо неудобств, все переключения мы делаем без прямого участия абонента», – отметил Андрей Попов, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Сергей Карякин варит оптоволокно

ИСТОЧНИК KP.RU