В Екатеринбурге представили развлекательную платформу Wink от провайдера «Ростелеком»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-30T09:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

29 ноября крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» презентовал цифровую платформу впечатлений Wink. Презентация была приурочена ко Всемирному дню телевидения, который традиционно отмечается в ноябре. Этому празднику уже более 20 лет, а самому телевидению в России – почти 90. За это время шагнуло вперед не только качество картинки и звука, но и сама технология предоставления контента потребителю. Современное ТВ, по сравнению с аналоговым, гибкое и портативное. Оно подстраивается под ритм и образ жизни пользователя. Кино и ТВ пользователи «Ростелеком» теперь берут с собой в путешествия, на работу и в гости. Подключить к платформе через Wi-Fi можно до 5-ти устройств: телефоны, ноутбуки, планшеты и даже телевизоры в отеле. А сочетание подписки Wink и цифровой 4K-приставки может стать альтернативой семейным походам в кино. - Сейчас у нас более 5,5 млн абонентов цифрового телевидения в России, все они уже могут пользоваться преимуществами новой платформы. Wink – это гибкая система, которая может подстроится под любого зрителя, она анализирует контент, который вы смотрите, и предлагает то, что будет интересно вам. Она имеет все преимущества, которые до этого имело наше интерактивное телевидение: возможность подключения 5-ти устройств, управление эфиром, возможность перемотки, поиска контента, – рассказал журналистам Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком». Всего платформа предлагает зрителям до 180 каналов и ло 18 000 фильмов и сериалов на выбор, в том числе эксклюзивы, которые выходят в лицензионном качестве раньше, чем на прочих платформах. Абоненты «Ростелеком» могут получить в подарок домашний и мобильный интернет, оформив подписку на особую коллекцию Wink, так развлечения станут для них еще выгоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU