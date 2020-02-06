Ночью в екатеринбургской колонии, где сидит Лошагин, заключенный напал на охранника

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в екатеринбургской колонии №10 заключенный напал на охранника. Все произошло в ночь на 6 февраля. Нападение совершил 35-летний заключенный, отбывающий 10-летний срок за торговлю наркотиками.

- Осужденный нанес удар в область лица младшему инспектору отдела безопасности рядовому внутренней службы, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Также в ведомстве рассказали, что в действиях «зэка» усматриваются признаки преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Материалы проверки будут направлены в СКР.

Екатеринбургская ИК-10 известна тем, что там отбывает наказание фотограф Дмитрий Лошагин, признанный виновным в убийстве жены, а также фитнес-тренер Алексей Сушко, севший за мастурбации при ребенке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU