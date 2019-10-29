Фотографу Лошагину, осужденному за убийство жены, отказались смягчать наказание

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин, который убил свою жену Юлию Прокопьеву в 2013 году, получил отказ в смягчении наказания. Адвокат Лошагина пытался добиться для своего подзащитного перевода из ИК-10 Екатеринбурга (колония строгого режима) в колонию-поселения, располагающуюся в пригороде мегаполиса.

К слову, это далеко не первый судебный провал Лошагина. В начале этого года он пытался отсудить у бывшей тещи деньги за два автомобиля Audi TT, которые были куплены в браке с Прокопьевой. Но представители семьи убитой модели сумели доказать, что Дмитрий не имел никакого отношения к покупке иномарок и выиграли дело.

Даже за решеткой Лошагин продолжает фотграфировать. Три фотографии - 250 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Чкаловским районным судом на основании заключения прокуратуры отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ, - пояснила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Юлия Лошагина была убита в знаментом лофте Лошагина. Ее тело с сожженным лицом нашли в лесу. Дмитрия по обвинению в убийстве судили дважды. Сначала оправдали, а потом, через полгода, приговорили к 10 годам колонии.

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