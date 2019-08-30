«Я жертва, а не преступник»: В Екатеринбурге тренер, осужденный за педофилию, стал завхозом в тюрьме

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-30T14:38:04+03:00

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В Екатеринбурге 30 августа стартовал судебный процесс с участием отбывающего срок фитнес-тренера Алексея Сушко, который осужден за педофилию. Судья посчитал, что мужчина занимался мастурбацией в присутствии маленькой девочки прямо в коридоре фитнес-клуба.

Спустя несколько месяцев после вынесения приговора родные девочки посчитали, что родные Алексея Сушко должны выплатить их семье 2 миллиона рублей за моральные страдания.

В зал суда тренера не привезли, он вышел на связь по видео из колонии №10 Екатеринбурга.

- Возможность тренироваться у меня есть. В колонии я стал завхозом тренажерного зала. Все осужденные знают мою историю и поддерживают меня. Я жертва, а не преступник, - сказал Алексей Сушко по видеосвязи.

Сушко вывели в зал суда по видеосвязиФото: Олег Галимов

На общение с родными в зале суда, пусть и не лично, тренеру дали две минуты.

Напомним, что в конце 2018 года тренера приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако позже суд пересмотрел приговор, скостив срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU