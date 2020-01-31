2020-01-31T12:38:32+03:00
Общество

На «проклятом» перекрестке Эльмаша установят пешеходный переход

Такое решение было принято после смертельного ДТП
Мария Трапезникова
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Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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На «проклятом» перекрестке Эльмаша, Стачек – Энтузиастов, после смертельной аварии, произошедшей в декабре прошлого года, установят пешеходный переход. Такое решение приняли после заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

- Были рассмотрены причины происшествия и ситуация на данном перекрестке, сложившаяся после его обустройства искусственными дорожными неровностями, проанализировано интенсивность движения транспорта и пешеходов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Переход должны установить уже в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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