Несколько километров по обочине и в темноте: в уральском поселке дети добираются до школы пешком

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:53:21+03:00

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В Полевском, что в Свердловской области, следователи проверяют, почему местные дети, которые живет в поселке Красная горка, добираются до школы на рейсовых автобусах и «попутках». Хотя для этого у них должен быть собственный школьный автобус.

Местные жители обратились за помощью к администрации поселка еще в мае прошлого года, однако их так и не услышали. А расписание рейсовых автобусов, которые курсируют между поселком и городом, не соответствуют школьному времени.

- Поэтому иногда дети, не успев на этот автобус, вынуждены добираться до дома несколько километров пешком, по обочине неосвещенной трассы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Тем самым угрозе подвергаются жизнь и здоровье детей.

В связи с этим, следователи организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства сложившейся ситуации. После этого будет принято решение.

Очень похожий случай произошел в прошлом году в поселке Горный Щит, что под Екатеринбургом. Администрация элитного коттеджного поселка «Аэродром» не могла выделить для школьников специальный автобус, поэтому им каждый день приходилось добираться до школы пешком - четыре километра в темноте. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU