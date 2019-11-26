После сообщений о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по трассе, следователи организовали проверку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-26T16:28:59+03:00

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После сообщений о детях, добирающиеся до школы в Горном Щите пешком по обочине трассе следователи организовали проверку. Школьникам приходится несколько километров добираться до учебного заведения по небезопасной проезжей части. Родители просили запустить до места учебы автобус, но местные власти объяснили, что это невозможно из-за плохой дороги. Строить проезжую часть они отказываются, объясняя это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения.

- По итогам доследственной проверки, в том числе, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU