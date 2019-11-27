«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу

- Только не в полный рост меня фотографируйте! - говорит ученик 8 «А» школы № 142 Кирилл Иванов. – Я в летних кедах вышел, чтобы быть на стиле. Если мама увидит – убьет.

- Да ладно, ты же в шапке. Это главное! - иронично отвечает наш фотокорр Алексей Булатов и продолжает снимать, как подросток вместе с другом Сережей топчут грязный снег на обочине трассы, пробираясь в сторону «цивилизации».

Мы встретили Сергея и Кирилла, когда ребята шли на урокиФото: Алексей БУЛАТОВ

По-другому пешком на уроки из коттеджного поселка «Аэродром», что на окраине Екатеринбурга, не попасть. А идти нужно почти четыре километра. Некоторых детей в школу подвозят родители, но тем, кто учится во вторую смену - так не везет. До начала уроков остается меньше получаса и ребята ускоряют шаг, а мы, стараясь не отставать, бежим трусцой сзади.

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ, КАК РУССКАЯ РУЛЕТКА

Проблема с доставкой детей в школу из «Аэродрома» стала понятна родителям еще в конце прошлого учебного года. На машине время в пути займет от силы пять минут, но своим ходом – это целая история. На подъезде к ДНП (дачно-некоммерческое партнерство) нет ни пешеходного перехода, ни нормальной асфальтированной дороги, по которой можно было бы спокойно пройти до Горного щита (поселок, в котором располагается школа № 142. Входит в Чкаловский район Екатеринбурга – прим.ред.).

Родители детей впервые обратились с просьбой включить их коттеджный поселок в маршрут школьного автобуса в июне этого года. Но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Сейчас у жителей «Аэродрома» вся надежда на главу СКР Александра Бастрыкина, который взял дело на личный контроль.

- У меня старший сын пошел в восьмой класс, за него уже не так страшно, все-таки не маленький уже. А вот младший через год в первый класс пойдет, и в отличие от брата будет учиться в первую смену, - с волнением рассказывает житель поселка Олег Бушуев. – Как он в шесть лет будет добираться в школу через поле, а потом еще и полкилометра по обочине трассы идти?! Это же не нормально! Земля у нас на вес золота, а в обычную школу пройти невозможно.

Школа № 142 - единственная в Горном ЩитеФото: Алексей БУЛАТОВ

За последние полгода в поселке сформировалась целая группа инициативных родителей, чьи дети каждый день дважды рискуют жизнями, чтобы попасть на уроки и вернуться домой. Выслушав такую позицию, мы сразу же направились в кабинет директора школы № 142 за подробными объяснениями. Еще в коридорах учебного заведения, наполненными детьми от 1 до 11 классов мы попытались расспросить учеников о трудностях походов в коттеджный поселок.

Большая часть из них знает об опасной дороге лишь по рассказам, но нашлись и те, кто живет там уже несколько лет.

- Первый урок начинается в 8:30 утра, поэтому из дома выходим за час, чтобы не опоздать. Идем небольшой кучкой, так нас лучше видно автомобилистам до рассвета. И так каждый день идем на уроки в надежде, что нас не собьет фура, - расстроено рассказывает девочка с белыми бантами.

Беседа с директором школы Натальей Обожиной оказалась более продуктивной, но в итоге вопросов по этой ситуации стало еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/746478" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге дети вынуждены идти в школу вдоль трассы.Алексей БУЛАТОВ

- Как только поступило коллективное обращение от родителей, я поручила разработать маршрут школьного автобуса из «Аэродрома», - начала диалог Наталья Степановна. – Выяснилось, что у нас есть в наличие автобус. Но нет оборудованного остановочного пункта, асфальтированной дороги и согласованного с ГИБДД места для разворота. Конечно же, мы сразу написали запрос в районную администрацию с надеждой, что все нарекания будут устранены, и мы сможем запустить автобус. В итоге выяснилось, что даже при наличии денег в бюджете, муниципальные власти не имеют права что-либо делать на этой земле. Она частная и ей распоряжается собственник.

«ОБЕЩАЛ ЧАСТНЫЙ САДИК И ШКОЛУ»

Владельцем земли в «Аэродроме» оказался скандальный бизнесмен Андрей Калетин. В последний раз он привлекал внимание прессы год назад, когда устроил драку из серии «стенка на стенку» со своей бывшей женой – бывшие супруги делили собственный торговый центр. Ну а незадолго до этого про него вспоминали, благодаря дочери, которая задала самый странный вопрос на пресс-конференции президента Владимира Путина про «Министерство идей» (и этим все сказано).

- Когда мы покупали участки Калетин обещал нам полное благоустройство! Частный садик, небольшую школу, магазин. Но даже не построил дороги! А теперь, когда почти вся земля продана, прячет голову в песок. Один только проект благоустройства стоит 2,5 миллиона рублей! - объясняет Олег Бушуев.

В школе учатся в две смены. Малыши утром, старшие - вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам предприниматель не скрывает свою причастность к коттеджному поселку, но не понимает, как его бизнес может быть связан с проблемами жителей и их детей. В чем-то его логика даже объяснима, хотя на вопрос о том, сколько он готов вложить денег в улучшение «Аэродрома» - промолчал.

- Я помогаю, чем могу. Дороги я никому никогда не обещал, потому что это очень затратное дело. Мы итак продавали землю практически по себестоимости – без учета коммуникаций, хотя электричество всем дали. Дороги мы «отсыпали», но не заасфальтировали, да. Сделать это мы не в силах, - говорит «КП»-Екатеринбург Андрей Калетин.

ПОЗИЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Несмотря на официальное заявление ведомства, следователи СКР еще не выходили на связь с Калетиным или руководством школы. У силовиков и вовсе есть информация, что власти объясняют свое бездействие тем, что территория «Аэродрома» - земля сельхоззначения.

- Родители школьников обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения, тем более, что такая практика существует в соседних населённых пунктах. Однако это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, и строить её муниципальные власти отказываются, обосновывая это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения. По данному сообщению о нарушении прав детей незамедлительно организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан. Проведение доследственной проверки по поручению Председателя Следственного комитета России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорится в сообщении.