2019-02-07T14:26:16+03:00
Происшествия

«Жена рада, что меня избили»: покалеченный в Екатеринбурге бизнесмен рассказал о нападении в ТЦ «Эма»

Андрей Калетин считает, что сотрудники ЧОП «Сова» получат большие сроки
Лев ИстоминПавел ПИВОВАРОВАнтон БОЙЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Андрей Калетин пытался мирно договориться с бывшей женой. Фото: канал YouTube "Министерство идей"Андрей Калетин пытался мирно договориться с бывшей женой. Фото: канал YouTube "Министерство идей"
Изменить размер текста:

Многих жителей Екатеринбурга повергло в шок известие о жестоком избиении сотрудниками ЧОП «Сова» совладельца ТЦ «ЭМА» Андрея Калетина. Мужчину били шесть частных охранников в форме прямо на его же территории, сломав ребра и нанеся множество ссадин. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и вызвал большой резонанс в интернете.

Причиной конфликта называется разногласия между собственниками торгового центра – часть его помещений принадлежит бывшей сожительнице Калетина. По его словам, женщина не намерена договариваться о разделе имущества мирным путем, и прибегла к запрещенным методам.

- Это личное выяснение отношений с бывшей сожительницей по поводу материального имущества. Она прислала на территорию нашего предприятия «чоповцев», чтобы что-то городить на лестнице. Это недопустимо! Мы пытались их остановить. Я законный руководитель и никаких распоряжений не давал. Мы пытались их как-то оттеснить, толкались, говорили, - рассказывает «Комсомолке» Андрей Калетин.

Мужчину избивали шесть "чоповцев". Фото: скрин с видео

Мужчину избивали шесть "чоповцев". Фото: скрин с видео

По словам пострадавшего, который сейчас находится в больнице, драка началась, когда к двум сотрудникам «Совы» приехала подмога.

- Они начали бить сразу. Бывшая сожительница выглядывала из-за двери и все снимала на телефон. Порадовалась, - вспоминает предприниматель.

Мужчина много раз предлагал женщине, которой принадлежит пара этажей в его торговом центре, договориться мирно, но в итоге его избили.

Андрей Калетин о нападении на него

00:00
00:00

- Думаю, что нападавших ждет суровое наказание. Троих уже задержали, возбуждено уголовное дело. Все-таки тяжкие телесные повреждения нанесены. Там же еще и других очевидцев били, - вспоминает Андрей Калетин.

По его словам, стороны могут договориться, чтобы наконец-то закрыть конфликт: для этого нужно вести переговоры. Однако пока никто с ним договариваться даже не пытался.

Избиение бизнесмена в Екатеринбурге.На мужчину напали несколько сотрудников ЧОПа. Видео: Павел Пивоваров

Дочь пострадавшего Екатерина Буткевич, говорит, что нашла папу, когда тот лежал возле лифта в ТЦ, корчившись от боли. Никто из прибывших на место сотрудников полиции (отделение находится в пяти минутах ходьбы) даже не пытался помочь пострадавшему.

СЛУШАЙТЕ ЭФИР НА РАДИО «КП» Дочь, избитого в Екатеринбурге бизнесмена, приходила на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург [92,3 FM]. Девушка прославилась тем, что в декабре на пресс-конференции Президента РФ предложила Владимиру Путину создать «Министерство идей». Об этом она рассказала в нашем эфире (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Новости 24
На Среднем Урале проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами
В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира
Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция
Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет курировать создание Экспо-парка
Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени
Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити
На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Не доехал до заправки пару километров: под Нижней Турой гаишники спасли замерзающего газелиста
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз
В Артемовском прокуратура добилась сноса качелей, на которых травмировался ребенок
В пригороде Заречного без света остались три деревни
В Волчанске женщина по пьяни ударила ножом мать и отказалась вызывать скорую
Вокруг «Екатеринбург-арены» проложат лыжную трассу
Там дежурят пожарные: на трассе под Екатеринбургом опрокинулся бензовоз
Уже 23 заболевших: в Екатеринбурге введены дополнительные меры против распространения кори
В Екатеринбурге готовят концессию на ремонт гостиницы «Исеть»
В Невьянске отправили в колонию водителя, который нарушил ПДД и насмерть сбил велосипедиста
Антимонопольщики проверят «мусорные тарифы» в Свердловской области
Экс-участник «Уральских пельменей» будет продвигать студенческие театры в Госдуме
Свердловское ГУФСИН ищет сотрудников, желающих выйти на пенсию в 30 лет
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Свердловские гаишники спасли от замерзания на трассах трех водителей и пешехода-инвалида
Подвал мэрии Екатеринбурга починят за 6 миллионов рублей
В Новоуральске поймали деда, который пытался из самодельного пистолета застрелить соседа
Депутат гордумы Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в школах
Части тела: в Серове по рукам и ногам вычислили серийного вора, обчищавшего садовые домики
Епархия отказалась бороться за здания трех колледжей в Екатеринбурге