«Жена рада, что меня избили»: покалеченный в Екатеринбурге бизнесмен рассказал о нападении в ТЦ «Эма»

Многих жителей Екатеринбурга повергло в шок известие о жестоком избиении сотрудниками ЧОП «Сова» совладельца ТЦ «ЭМА» Андрея Калетина. Мужчину били шесть частных охранников в форме прямо на его же территории, сломав ребра и нанеся множество ссадин. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и вызвал большой резонанс в интернете.

Причиной конфликта называется разногласия между собственниками торгового центра – часть его помещений принадлежит бывшей сожительнице Калетина. По его словам, женщина не намерена договариваться о разделе имущества мирным путем, и прибегла к запрещенным методам.

- Это личное выяснение отношений с бывшей сожительницей по поводу материального имущества. Она прислала на территорию нашего предприятия «чоповцев», чтобы что-то городить на лестнице. Это недопустимо! Мы пытались их остановить. Я законный руководитель и никаких распоряжений не давал. Мы пытались их как-то оттеснить, толкались, говорили, - рассказывает «Комсомолке» Андрей Калетин.

Мужчину избивали шесть "чоповцев". Фото: скрин с видео

По словам пострадавшего, который сейчас находится в больнице, драка началась, когда к двум сотрудникам «Совы» приехала подмога.

- Они начали бить сразу. Бывшая сожительница выглядывала из-за двери и все снимала на телефон. Порадовалась, - вспоминает предприниматель.

Мужчина много раз предлагал женщине, которой принадлежит пара этажей в его торговом центре, договориться мирно, но в итоге его избили.

Андрей Калетин о нападении на него 00:00 00:00

- Думаю, что нападавших ждет суровое наказание. Троих уже задержали, возбуждено уголовное дело. Все-таки тяжкие телесные повреждения нанесены. Там же еще и других очевидцев били, - вспоминает Андрей Калетин.

По его словам, стороны могут договориться, чтобы наконец-то закрыть конфликт: для этого нужно вести переговоры. Однако пока никто с ним договариваться даже не пытался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690541" frameborder="0"></iframe> Избиение бизнесмена в Екатеринбурге.На мужчину напали несколько сотрудников ЧОПа. Видео: Павел Пивоваров

Дочь пострадавшего Екатерина Буткевич, говорит, что нашла папу, когда тот лежал возле лифта в ТЦ, корчившись от боли. Никто из прибывших на место сотрудников полиции (отделение находится в пяти минутах ходьбы) даже не пытался помочь пострадавшему.

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