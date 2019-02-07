2019-02-07T11:51:08+03:00
Происшествия

Запинывали ногами и душили: в Екатеринбурге избили отца журналистки, задавшей вопрос Путину

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Павел ПИВОВАРОВ
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Мужчину усыпали ударами и душили. Фото: скриншот с видеоМужчину усыпали ударами и душили. Фото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге жестоко избили местного бизнесмена Андрея Калетина. Шестеро сотрудников ЧОП «Сова» ворвались в мебельный центр «ЭМА» на Виз-Бульваре, принадлежащий предпринимателю. Инцидент попал на записи камер наблюдения.

На видео мужчина сперва начинает общаться с одним из крепких парней в форме цвета хаки. Затем охранник хватает пострадавшего за одежду и толкает, владелец центра пытается сопротивляться. Затем силы становятся неравными: шестеро охранников прижимают мужчину к стене и жестоко избивают его. Побои также получили несколько очевидцев избиения.

Причиной конфликта могли стать разногласия между собственниками бизнеса.

По словам дочери пострадавшего, журналистки Екатерины Буткевич, прославившейся своим вопросом Путину во время декабрьской прямой линии, ее отец оборонялся.

- Я приехала на место и увидела своего отца, стонущего и лежавшего возле лифта. Чоповцы его душили, запинывали ногами и продолжали бить коленями по позвоночнику даже, когда он упал на пол, - рассказала девушка.

По ее словам полицейские не пытались помешать охранникам.

- Полиция приехала на место и просто бездействовала. Они стояли в сторонке, - возмущается девушка.

Теперь юристы помогают дочке избитого написать все жалобы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту «Комсомолки» опровергли слова Буткевич.

- Полиция не бездействовала. Наряд приехал, когда все уже разошлись. Стражи порядка задерживали восьмерых злоумышленников уже по месту жительства. Девушка подумала, по видимому, что сотрудники в форме это полицейские, - отметили силовики.

После инцидента мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 36. У него переломы ребер и в область груди установлен дренажный аппарат.

В настоящее время полиция продолжает разбираться в конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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