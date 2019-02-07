Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-07T14:56:32+03:00

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы

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В Екатеринбурге задержали охранников ЧОП «Сова», которые подозреваются в избиении предпринимателя Андрея Калетина. Инцидент произошел 6 февраля в ТЦ «ЭМА».

- Сотрудники полиции незамедлительно вызвали медиков, которые госпитализировали одного из пострадавших, - рассказали в пресс-группе УМВД. - По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

Теперь охранникам грозит до 10 лет колонии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. По словам дочери пострадавшего бизнесмена Екатерины Буткевич, у ее отца сломана два ребра и он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU