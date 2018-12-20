Уральская журналистка, которая предложила Путину создать Министерство идей: «Свой вопрос я писала губной помадой»

На пресс-конференцию с Владимиром Путиным приехало больше 1700 журналистов. Среди них хватало и корреспондентов с Урала. Не каждому удалось задать свой вопрос главе государства, но за несколько минут до окончания встречи внимание президента вдруг привлекла уральская журналистка Екатерина Буткевич. На ее табличке ярким красным цветом был написан вопрос: «Как здоровье?»

- Не дождетесь, - посмеялся Владимир Путин, и сразу же продолжил. – Да такое же, как у всех. Я занимаюсь спортом. И также как и у всех в межсезонье у меня может быть грипп или что-то с этим связанное.

Катерина довольно кивнула, а следом неожиданно для всех предложила главе государства создать в России Министерство… идей. Правда, чем оно будет заниматься, журналистка не уточнила.

- У нас министерство экономического развития должно выполнять эту функцию - генерировать идеи развития, - ответил президент. - Но готов обсудить и ваше предложение, только нужно понять наполнение. Что это значит? Вы объясните, что такое министерство идей, чем оно должно заниматься. А там подумаем…

На пресс-конференцию приехало порядка 1700 журналистов. Фото: кадр с прямой трансляции

Во время пресс-конференции объяснить свою задумку 26-летняя Екатерина не успела. Зато растолковала ее журналистам «КП» - Екатеринбург по телефону.

- Я предлагаю создать орган власти, который будет называться Министерство идей РФ, - рассказывает Екатерина Буткевич. - Суть в том, чтобы над решениями проблем в стране думала не только власть, но и народ. Это будет коммерческий проект, интернет-площадка. Там будет объявляться конкурс по лучшему решению какой-либо из существующих проблем.

Екатерина работает исполнительным директором телеканала с аналогичным названием «Министерство идей». Поэтому и вопрос этот у нее зрел очень давно. Как только выдалась возможность попасть на пресс-конференцию к главе государства, она сразу же подала заявку на аккредитацию.

- Я ехала с полным осознанием того, что меня-то точно спросят! - продолжает девушка. - Но когда я сидела там, я понимала что на меня и мою табличку никто не обращает внимания. Тогда я подумала, почему бы не спросить про здоровье нашего президента? Это же важно! Я достала свою красно-коричневую стойкую губную помаду и написала ею на табличке вопрос «Как здоровье?». И меня спросили. Это были потрясающие эмоции. Я в полном восторге. Чувствуется внутренняя энергетика, сила Владимира Путина. И это здорово когда ты можешь пообщаться с таким человеком и почерпнуть его энергетику.

С пресс-конференции Катерине пришлось убежать раньше на полчаса – так как нужно было ехать в аэропорт. Но девушка надеется, что Министерство идей очень заинтересовало Путина. И люди из его команды обязательно свяжутся с ней по телефону.

Владимир Путин на протяжении нескольких часов отвечал на вопросы журналистов. Фото: кадр с прямой трансляции

Кстати, за тем, как Екатерина задает вопрос Владимиру Путину, в Екатеринбурге по телевизору внимательно следил ее папа.

- Мы ею, безусловно, гордимся, - признается Андрей Калетин, отец Екатерины и владелец торгового мебельного центра «ЭМА». - Не сомневались, что будет удача, и она сможет обратить на себя внимание. Она, вообще, очень большой оптимист. Смелость города берет - с таким настроением и ехала. Хотя она даже не журналист. Катя окончила Уральский архитектурный институт. Сначала работала архитектором и дизайнером. А год назад мы запустили телевизионный канал. И Катя стала там директором. Вот так жизнь повернулась.

Екатерине 26 лет и прежде чем стать журналистом, она работала архитектором. Фото: Екатерина Буткевич, vk.com

Екатерина была не единственной журналисткой из Свердловской области, кому удалось задать вопрос Владимиру Путину. Ее уральские коллеги поинтересовались у главы государства ситуацией с пытками в российских колониях и спросили, не пора ли проводить реформу в системе исполнения наказаний.

- Ситуация в местах лишения свободы должна быть под контролем прокуратуры, - ответил на это Владимир Путин. - Разумеется, то что мы видим, факты, которые всплывают, недопустимы. Пытки - это преступление. Эти правонарушения должны быть наказаны. Но говорить о том, что нужно все переломать неправильно. Нужно совершенствовать систему и повышать уровень гражданского контроля.

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