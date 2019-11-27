2019-11-27T14:34:03+03:00
Общество

«Дороги я никому не обещал»: скандальный бизнесмен Андрей Калетин объяснил, почему дети в Горном Щите ходят в школу пешком по трассе

Владелец мебельного центра «ЭМА», ставший известным после драки с чоповцами, оказался собственником дорог в поселке ДНП «Аэродром»
Евгений Стоянов
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Андрей Калетин рассказал, что ситуация может положительно разрешиться уже до конца года. Фото: соцсети, alshevskix.livejournal.comАндрей Калетин рассказал, что ситуация может положительно разрешиться уже до конца года. Фото: соцсети, alshevskix.livejournal.com
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Поселок ДНП «Аэродром», расположенный рядом с Горным Щитом, попал в федеральную информационную повестку из-за того, что дети были вынуждены ходить в школу пешком вдоль трассы. Ситуацией занялся следственный комитет Екатеринбурга, а проверку взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

К этой истории оказался косвенно причастен Андрей Калетин – совладелец мебельного центра «Эма», который получил широкую известность после его драки с сотрудниками ЧОП «СОВА». Чоповцы приехали в мебельный центр из-за конфликта Андрея Калетина с бывшей женой. С ней бизнесмен делил площади. Драка попала на запись видеокамеры.

В начале сентября мэрия отказала в маршруте школьного автобуса до ДНП «Аэродром». Свое решение чиновники объясняли тем, что дорога, которая ведет с Полевского тракта к поселку, находится в частной собственности, а транспорту там негде разворачиваться.

ПОСЕЛОК, КОТОРОГО НЕТ

Как оказалось, именно Андрей Калетин продал большинство участков в ДНП «Аэродром». В его же собственности находятся и дороги. Официально поселок не существует. Чтобы узаконить дома, возведенные на категории земель сельхозназначения, многим собственникам приходится идти в суд.

Чтобы поселок признали, необходим проект развития территории. В разговоре с «КП-Екатеринбург» Андрей Калетин рассказал, что он стоит около 2,5 миллиона рублей. Но полностью оплачивать проект из своего кармана бизнесмен не собирается.

Дети вынуждены ходить в школы вдоль этой трассы. Фото: Олег Бушуев

Дети вынуждены ходить в школы вдоль этой трассы. Фото: Олег Бушуев

Между тем, местные жители уверяют, что до этого Андрей Калетин обещал совсем другое.

- Когда люди еще только покупали здесь земли, то он обещал, что они будут переведены в категорию ИЖС. Будут дороги и все остальное. Но не все люди разбираются в земельном законодательстве. Сейчас стоит более 200 домов, некоторые из них имеют адреса. Но все это происходит с боем. Потому что нет проекта планировки территории и статус этого поселка - не понятен. Это является основой для невозможности развития поселка, как городской территории, - рассказывает «КП» лидер инициативной группы Олег Бушуев.

У Бушуева пешком в школу ходят трое детей, которые вынуждены подвергать себя риску, когда идут по трассе.

По его словам, на то, чтобы «скинуться» на проект жители поселка не готовы.

- В администрации Екатеринбурга ничего внятного по поводу ситуации не ответили. Для них нас нет, - подытоживает Олег Бушуев.

«ДОРОГИ МЫ «ОТСЫПАЛИ, НО НЕ ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ»

Андрей Калетин признает, что дороги поселка находятся в его собственности. Но бизнесмен уверяет: приводить их в достойный вид он никогда не обещал.

Андрей Калетин рассказал, что не обещал строить дороги. Фото: страница Андрей Калетина в соцсети

Андрей Калетин рассказал, что не обещал строить дороги. Фото: страница Андрей Калетина в соцсети

- Я помогаю, чем могу. Дороги я никому никогда не обещал, потому что это очень затратное дело. Мы итак продавали землю практически по себестоимости – без учета коммуникаций, хотя электричество всем дали. Дороги мы «отсыпали», но не заасфальтировали, да. Сделать это мы не в силах, - рассказал «Комсомолке» Андрей Калетин.

На вопрос о том, какой может быть выход из создавшейся ситуации, бизнесмен ответил так:

- Легальный и правильный путь – сделать проект планировки. Узаконить поселение и построить дороги. Проект планировки не столь дорогой.

Ученики вынуждены ждать автобус, который довезет их до Горного Щита. Фото: Олег Бушуев

Ученики вынуждены ждать автобус, который довезет их до Горного Щита. Фото: Олег Бушуев

Андрей Калетин заявил: существует старый проект развития территории, который разрабатывался около шести лет назад. Но из-за бюрократических проволочек он так и не был принят. Правда, надежда, на то что ситуация все таки разрешится – есть.

- У меня есть и положительная информация. Сейчас в городе идут слушания и, по моим сведениям, город внес эти территории (ДНП «Аэродром». – Прим. Ред.) в слушания и вполне вероятно, что к концу этого года по этим территориям будет принято решение и проблема разрешится, - поделился Калетин, правда, добавил, что какого-то документального подтверждения этой информации нет.

По словам Андрея Калетина, никто из следователей СКР к нему пока не обращался.

В мэрии Екатеринбурга попросили адресовать вопросы, связанные с поселком ДНП «Аэродром», в администрацию Чкаловского района. Там пообещали дать комментарий позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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