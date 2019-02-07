Появилось полное видео драки «чоповцев» и бизнесмена в торговом центре Екатеринбурга

Накануне в мебельном центре «Эма» на Виз-бульваре, 13 в Екатеринбурге начались разборки в стиле 90-х. Очевидцы сразу же слили видео в сеть. На кадрах было видно, как мужчина в хорошей кожаной курточке, размахивая шокером, ругается с крепким охранником. Последний хватает обидчика за одежду и толкает. Мужчина пытается сопротивляться. Затем силы становятся неравными: восемь охранников прижимают его к стене и жестоко избивают ногами и руками…

ПАПА ЛЕЖАЛ И СТОНАЛ

Избитым, как бы парадоксально это не звучало, оказался совладелец торгового центра 60-летний Андрей Калетин. По словам дочери пострадавшего, журналистки Екатерины Буткевич, ее отец оборонялся.

- Я приехала на место и увидела папу. Он лежал возле лифта и стонал. Чоповцы его душили, запинывали ногами и продолжали бить коленями по позвоночнику даже, когда он упал на пол, - плачет девушка. - Полиция приехала на место и просто бездействовала. Они стояли в сторонке.

Впрочем, в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту «Комсомолки» опровергли слова Буткевич.

- Полиция не бездействовала. Наряд приехал, когда все уже разошлись. Стражи порядка задерживали восьмерых злоумышленников уже по месту жительства. Девушка подумала, по-видимому, что сотрудники в форме это полицейские.

Андрей Калетин пытался мирно договориться с бывшей женой. Фото: канал YouTube "Министерство идей"

ОТРЕЗАЛ ВХОД И ВЫХОД

Разборки начались из-за торгового центра. Андрей Калетин не поделил его с бывшей супругой 68-летней Ольгой Росихиной. Оба являются совладельцами «ЭМЫ». Только Калетину принадлежит первый, второй и третий этаж, а его бывшей жене четвертый и пятый. Бизнесмен решил, что раз так, то пусть эти этажи живут самостоятельно. И в начале декабря прошлого года разобрал между ними лестницу.

- В одно прекрасное утро мы пришли на работу, а лестницы на наш этаж нет, - разводит руками арендодатель Денис Катаев. – Ее ночью разобрали и вынесли. Вместо нее висел баннер, который закрывал нам вход и выход. Мы, арендодатели, очень сильно от этого пострадали. Представляете 13 декабря, перед самым новым годом. люди пришли за покупками, а нас просто отрубили от внешнего мира.

Мужчина угрохал охранникам электрошокер. Фото: скрин с видео

Лестница, которую разобрал бизнесмен, помимо прочего, была и эвакуационным выходом. Из некоторых помещений торгового центра на улицу можно выйти только через нее. По словам арендодателей они неоднократно писали жалобы Калетину вернуть лестницу. Но и слушать не хотел. Тогда пришлось вызвать МЧС.

- Калетин получил постановление, что лестницу надо восстановить, так как она является пожарным выходом. Ольга начала ставить деревянные лестницы и в это время пришел господин Калетин и начал конфликтовать, - продолжает Денис. – Росихина это предвидела и позвала охрану. Но парни стояли и никого не трогали. После того, как Калетин начал замахиваться на них, ребята из охраны положили его на пол и заковали в наручники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690642" frameborder="0"></iframe> Директор завода "ЭМА" Андрей Калетин подрался с охранниками ЧОП "Сова".

МУЖА ИЗБИЛИ, ЖЕНА РАДА

После драки Андрея Калетина на «скорой» увезли в городскую больницу № 36. Врачи зафиксировали у него переломы ребер. В область груди ему установили дренажный аппарат.

- Это личное выяснение отношений с бывшей сожительницей по поводу материального имущества. Она прислала на территорию нашего предприятия «чоповцев», чтобы что-то городить на лестнице. Это недопустимо! – возмущается предприниматель. – Мы пытались их остановить. Я законный руководитель и никаких распоряжений не давал. Мы пытались их как-то оттеснить, толкались, говорили. Они начали бить сразу. Бывшая сожительница выглядывала из-за двери и все снимала на телефон. Порадовалась!

Тем временем, охранников находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации». Охранникам грозит до 10 лет колонии. Одного из них уже заключили в изолятор временного содержания.

- Всего с заявлениями о привлечении к установленной законом ответственности виновных обратились пятеро пострадавших, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции изучили изъятые съемки с камер видеонаблюдения и установили объективную картину произошедшего.

Фото: скрин с видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690636" frameborder="0"></iframe> Сотрудники мебельного центра "ЭМА" рассказали о причине конфликта директора с ЧОПом.Алексей БУЛАТОВ

Ольга Росихина уже наняла адвокатов. По ее словам чоповцы просто выполняли свою работу.

- Два месяца люди из-за его действий не работали. У него есть желание прижать нас. Это была его провокация. Четко разыгранный спектакль! – настаивает женщина. – Мы сейчас обсуждаем с адвокатами, как выходить из этой ситуации. Но что я точно могу сказать, ребята-охранники ни в чем не виноваты.