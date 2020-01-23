2020-01-23T12:16:08+03:00
Общество

«Дышится свободно»: тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга почти потушили

О ходе работ поделился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко
Мария Трапезникова
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Фото: Роман КравченкоФото: Роман Кравченко
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На окраине Екатеринбурга полным ходом вот уже несколько недель идут работы по тушению пожара на нелегальной свалке по улице Коммунистической. Она представляет собой глубокий карьер, глубина которого сравнима с высотой девятиэтажного дома. И мусор тлеет на самом дне, из-за чего на вершину поднимается едкий дым, который мешает местным жителям нормально дышать.

Власти Екатеринбурга, совместно с ГУ МЧС по Свердловской области, приняли решение засыпать тлеющую свалку снегом, который вывозят с городских улиц во время уборки. О ходе работ на своей странице в Facebook рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Фото: Роман Кравченко

Фото: Роман Кравченко

- Должен отметить, что задымление несравненно меньше того, что мы наблюдали некоторое время назад. Свободно дышится даже на самой свалке, - отметил Кравченко. – Работа по ликвидации идет по плану: бульдозер разравнивает и сбрасывает снег в очаги в круглосуточном режиме.

Точно в таком же графике работают наряды ГИБДД и ППСП – они охраняют все подъезды к полигону от нежданных гостей. Глава района также отмечает, что прогресс тушения свалки, как говорится, налицо.

Фото: Роман Кравченко

Фото: Роман Кравченко

Фото: Роман Кравченко

Фото: Роман Кравченко

ИСТОЧНИК KP.RU

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