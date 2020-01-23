«Дышится свободно»: тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга почти потушили
На окраине Екатеринбурга полным ходом вот уже несколько недель идут работы по тушению пожара на нелегальной свалке по улице Коммунистической. Она представляет собой глубокий карьер, глубина которого сравнима с высотой девятиэтажного дома. И мусор тлеет на самом дне, из-за чего на вершину поднимается едкий дым, который мешает местным жителям нормально дышать.
Власти Екатеринбурга, совместно с ГУ МЧС по Свердловской области, приняли решение засыпать тлеющую свалку снегом, который вывозят с городских улиц во время уборки. О ходе работ на своей странице в Facebook рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Фото: Роман Кравченко
- Должен отметить, что задымление несравненно меньше того, что мы наблюдали некоторое время назад. Свободно дышится даже на самой свалке, - отметил Кравченко. – Работа по ликвидации идет по плану: бульдозер разравнивает и сбрасывает снег в очаги в круглосуточном режиме.
Точно в таком же графике работают наряды ГИБДД и ППСП – они охраняют все подъезды к полигону от нежданных гостей. Глава района также отмечает, что прогресс тушения свалки, как говорится, налицо.
Фото: Роман Кравченко
Фото: Роман Кравченко
ИСТОЧНИК KP.RU