2020-01-20T14:57:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сильного снегопада произошло больше 80 ДТП

В них пострадал только один человек
Мария Трапезникова
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За два снежных дня в Екатеринбурге произошло 82 ДТПЗа два снежных дня в Екатеринбурге произошло 82 ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со вчерашнего утра Екатеринбург обуял сильный снегопад, который не прекратился только сегодня днем. В связи с плохими дорожными условиями свердловская Госавтоинспекция даже выпустила предупреждение и попросила всех водителей, по возможности, пересесть на общественный транспорт. А с утра город традиционно встал в многокилометровые снежные пробки.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сегодня «Комсомолке» рассказали, сколько аварий произошло за эти два дня. Так, вчера, 19 января в пределах столицы Урала произошло 51 ДТП, в которых никто, к счастью, не пострадал. И одно ДТП с пострадавшим – около 6:50, на перекрестке улиц Куйбышева – Народной воли.

- Водитель не справился с управлением и протаранил впереди стоящую машину. В результате удара пострадал пассажир – он получил повреждение связок шейного отдела позвоночника, - рассказали в ГИБДД. – Его направили в горбольницу №24.

За сегодняшний день, 20 января, в Екатеринбурге произошло 31 ДТП, в котором, к счастью, вообще никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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