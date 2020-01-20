2020-01-20T06:04:49+03:00
Общество

Погода решила наверстать упущенное: свердловская ГИБДД попросила водителей пересесть на общественный транспорт

На область обрушились сильные снегопады
Мария Трапезникова
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Свердловская ГИБДД из-за непогоды попросила водителей пересесть на общественный транспортСвердловская ГИБДД из-за непогоды попросила водителей пересесть на общественный транспортФото: Алексей БУЛАТОВ
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С самого утра вчерашнего дня в Свердловской области, практически не переставая, идет снег. Кажется, погода решила отработать все аномальное тепло за первую половину зимы – и даже слегка перестаралась. В связи с плохой видимостью на дорогах Госавтоинспекция напомнила о простых правилах безопасности.

Основная рекомендация – если есть такая возможность, стоит вообще отказаться от поездок на личном авто и воспользоваться общественным транспортом.

- В таких погодных условиях аварии происходят из-за того, что водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию и боковые интервалы до других ТС, а также совершают резкие маневры и заносы, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Наряды ДПС патрулируют свердловские трассы в круглосуточном режиме, а дорожники борются с непогодой всеми силами, засыпая дороги щебнем и песком и разгребая снежные завалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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