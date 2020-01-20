2020-01-20T07:44:28+03:00
Общество

«Щелбанов наставить надо всем тормозам»: Екатеринбург застыл в снежных пробках

По данным «Яндекс.Карт», дорожная ситуация держится на отметке в 7 баллов
Мария Трапезникова
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Екатеринбург застыл в снежных пробкахЕкатеринбург застыл в снежных пробкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый рабочий день и снегопады сошлись в схватке с екатеринбургскими автомобилистами. С самого утра ситуация на дорогах оставляет желать лучшего – весь город стоит в длинных снежных пробках. На дорогах – больше количество аварий. Согласно сервису «Яндекс.Карты», ситуация держится на отметке в 7 баллов.

Фото: Янедкс. Карты

Фото: Янедкс. Карты

Заторы - на улицах Высоцкого, Сыромолотова, Гурзуфская, Московская, Куйбышева, 8 Марта, Фурманова и на проспекте Космонавтов. Традиционная «очередь» образовалась и на окраинах Екатеринбурга – как, например, на ЕКАДе.

Автомобилисты не унывают и пытаются шутить: «Как будто первый раз снег увидели!», «Щелбанов наставить надо всем тормозам», «Дорогая, вечером не жди!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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