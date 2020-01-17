2020-01-17T14:36:55+03:00
Общество

Крепили не ко льду, а ко дну: спасатели дали «добро» купели в Нижнем Тагиле

Они будут дежурить у проруби круглосуточно
Мария Трапезникова
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Спасатели будут дежурить у проруби круглосуточноСпасатели будут дежурить у проруби круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 17 января, за сутки до Крещенских купаний, замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров принял купель, которая находится на акватории Нижнетагильского пруда. Требования безопасности проверяли также начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин и директор центра защиты населения и территории города Сергей Коперкин. И купель проверку прошла.

- Все ответственные за данное мероприятие службы полностью провели подготовительные работы, - отметил Суров. – Из-за капризов погоды было принято решение закрепить сделанную из досок купель не ко льду, а прямо ко дну.

Спасатели укрепили и лестницы для спуска в воду. Поэтому теперь проблем у тех, кто решит смыть грехи, не возникнет. Специалисты начнут дежурить у купели с завтрашнего вечера. Для переодевания и обогрева всех горожан установят специальную палатку.

- На объекте будут дежурить сотрудники центра защиты населения: шесть спасателей и два водолаза, - отметил Мишин. – Рядом также разместится машина Скорой помощи.

В Екатеринбурге спасатели МЧС тоже не сидят без дела: в ГУ по области пришло больше 140 заявок, 13 из них – в столице Урала. А мы подробно рассказывали, какая температура ожидается в Крещение Господне и где можно будет смыть грехи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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