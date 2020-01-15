Спасатели проверят все купели в Екатеринбурге за сутки до Крещения
В Екатеринбурге уже начали подготовку к Крещению. К 18 января в городе появятся десятки купелей, где можно будет окунуться в ледяную воду. Сотрудники МЧС по Свердловской области с четверга, 14 января, начнут принимать проруби. Задача спасателей убедиться, что все места для купания безопасны для людей.
- В первую очередь мы проверим толщину льда. Надо понимать, сколько людей сможет находиться возле купели. Конечно же, круглые сутки возле прорубей будут дежурить спасатели и врачи скорой помощи, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Отметим, что пока известно о тринадцати площадках в Екатеринбурге. Но эта цифра еще не окончательная. К 17 января будет сформирован точный список купелей с адресами.
ИСТОЧНИК KP.RU