2020-01-15T17:24:31+03:00
Общество

Спасатели проверят все купели в Екатеринбурге за сутки до Крещения

Массовые купания начнутся с 18 по 19 января
Юлия СТАЛИНА
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Пока известно о тринадцати площадках, организованных в Екатеринбурге.Пока известно о тринадцати площадках, организованных в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге уже начали подготовку к Крещению. К 18 января в городе появятся десятки купелей, где можно будет окунуться в ледяную воду. Сотрудники МЧС по Свердловской области с четверга, 14 января, начнут принимать проруби. Задача спасателей убедиться, что все места для купания безопасны для людей.

- В первую очередь мы проверим толщину льда. Надо понимать, сколько людей сможет находиться возле купели. Конечно же, круглые сутки возле прорубей будут дежурить спасатели и врачи скорой помощи, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что пока известно о тринадцати площадках в Екатеринбурге. Но эта цифра еще не окончательная. К 17 января будет сформирован точный список купелей с адресами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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