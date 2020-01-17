Экс-мэр Каменска-Уральского, осужденный за взятку, заплатит больше 2,6 миллионов

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:04:01+03:00

Такое решение было вынесено сегодня во время суда

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Бывший глава Каменска-Уральского, что в Свердловской области, Михаил Астахов заплатит больше 2,6 миллионов рублей, полученных в качестве взятки, в доход государства. Его осудили в июле прошло года.

Изначально его приговорили к восьми годам колонии и обязали выплатить штраф в 12 миллионов, однако в ночь приговора экс-мэр попал в больницу с сердечным приступом. После чего Свердловский областной суд смягчил ему приговор – с восьми лет заключения до шести лет лишения свободы условно.

- С учетом суммы, которая была добровольна выплачена осужденным в доход государства, а также стоимости конфискованного имущества по приговору суда, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства оставшейся части денежных средств, полученных в виде взятки, в размере свыше 2,6 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сегодня, 17 января, Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с Астахова в доход РФ больше 2,6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU