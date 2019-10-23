2019-10-23T17:14:10+03:00
Общество

Бывшему мэру Каменска-Уральского, приговоренного к 8 годам заключения за взятку, смягчили приговор

Апелляцию по делу Астахова рассмотрел сегодня областной суд
Алина СУРИНА
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Областной суд сегодня рассмотрел апелляцию по делу Михаила АстаховаОбластной суд сегодня рассмотрел апелляцию по делу Михаила АстаховаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшему мэру Каменска-Уральского, приговоренного к 8 годам заключения за взятку, смягчили приговор. Областной суд сегодня рассмотрел апелляцию по делу Михаила Астахова. Экс-мэра выпустят из колонии.

- Выслушав все доводы по делу, а также изучив документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья подсудимого, суд смягчил экс-мэру приговор до 6 лет условно с испытательным сроком 5, - рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

Напомним, Михаилу Астахову 67 лет. Здоровье у него ухудшилось сразу после оглашения в июле приговора. Экс-чиновника госпитализировали с сердечным приступом.

Апелляция по делу экс-мэра М.Астахова.Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Синарского районного суда Каменска-Уральского в отношении экс-мэра этого города Михаила Астахова

По данным следствия Михаил Астахов брал деньги у подрядчика, который строил муниципальный детский сад. Экс-чиновник был признан виновным в получении взятки больше шести миллионов. Помимо восьми лет колонии строгого режима ему было назначено наказание в виде штрафа больше 12 миллионов рублей. Эту сумму после апелляции суд оставил неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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