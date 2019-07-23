Осужденного экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова госпитализировали с сердечным приступом

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-23T14:43:46+03:00

Согласно материалам уголовного дела, осужденный в 2014 году получил от подрядчика по госконтрактам взятку в размере 6 миллионов рублей.

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Экс-глава Каменска-Уральского Михаил Астахов, которого вчера приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, попал в больницу с сердечным приступом. Его госпитализировали ночью 23 июля.

- Астахов поступил во второй корпус бывшей больнице № 5. Он прибыл в сознании в сопровождении конвоиров, а потом потерял сознание. От еды и воды отказывался, - пишет Портал KU66.RU со ссылкой на собственные источники.

В настоящий момент к Астахову никого не пускают, хотя находится он в терапевтическом отделении, а не в реанимации.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, осужденный в 2014 году получил от подрядчика по госконтрактам взятку в размере 6 миллионов рублей. Также представители организации подарили Астахову автомобили Toyota-Venza.

В мае 2018 года сотрудники ФСБ задержали его в Кольцово. Синарский районный суд Каменска-Уральского помимо срока приговорил Астахова к штрафу в размере двукратной взятки - 12 миллионов рублей, а также лишил экс-мэра государственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU