2019-12-26T12:59:09+03:00
Экономика

Мэр Екатеринбурга объяснил, почему город отказался от закупки электробусов

Они не спасут в случае ЧП
Данил СВЕЧКОВ
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Глава города рассмотрел вопрос общественного транспорта с точки зрения действий в случае ЧПГлава города рассмотрел вопрос общественного транспорта с точки зрения действий в случае ЧПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о развитии системы общественного транспорта в городе в ближайшие годы. Так, например, город не станет отказываться от троллейбусов, могут появиться две канатные дороги, а также существенно обновится трамвайный и автобусный парк.

Между тем, мэрия Екатеринбурга не рассматривает возможность создания сети электробусов для перевозки пассажиров. Во-первых, это дорого. Во-вторых, они не спасут в случае масштабного ЧП.

- Один электробус стоит как три автобуса, к тому же у нас хорошо развита троллейбусная сеть. Нам проще их купить, - говорит Александр Высокинский.

По словам градоначальника, в случае чрезвычайного происшествия, когда потребуется эвакуация населения, электробусы не спасут.

- Именно поэтому для нас важны муниципальные автобусы. Для людей мы должны предоставить сотни автобусов, и они у нас есть. А вот зарядных станций для электробусов за городом нет, поэтому они не смогут вернуться обратно во время ЧП, - отметил мэр Высокинский.

Ранее глава города заявил, что в 2019 году естественный прирост населения составил две тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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