Высокинский: в Екатеринбурге может появиться канатная дорога через Городской пруд

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-26T12:41:07+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 26 декабря подвел итоги 2019 года и рассказал о планах на наступающий год. Отдельно мэр остановился на вопросе обновления общественного транспорта.

По словам градоначальника, в 2020 году город намерен закупить 200-300 автобусов. Также к 300-летию Екатеринбурга (2023 год) существенно обновят трамвайный парк. Отдельно Александр Высокинский остановился на троллейбусах: от них город избавляться не будет.

Глава города также заявил, что в мэрии по-прежнему рассматривают возможность использования канатных дорог. Есть два перспективных маршрута: от микрорайона Академический до Ботаники. Второй – от Драмтеатра через Городской пруд до улицы Первомайской.

Отметим, что во время общения с журналистами Высокинский заявил, что по итогам года естественный прирост населения в Екатеринбурге составил две тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU