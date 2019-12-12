Главная красавица Росгвардии поделилась новогодним рецептом запеченного филе тилапии
До Нового года остается меньше трех недель и самое время задумать о том, как накрывать праздничный стол и что есть после боя курантов. Главная красавица Росгвардии, а также по совместительству жительница Екатеринбурга, прапорщик Анна Храмцова поделилась с «Комсомолкой» рецептом любимого новогоднего блюда.
Помимо традиционного оливье Анна готовит запеченное филе тилапии с картофелем. Вот необходимые ингредиенты:
Филе тилапии 6 штук
Картофель 6-8 штук
Помидоры 1-2 штуки
Лук репчатый 1-2 штуки
Сыр 100 грамм
Оливковое масло – 3 столовых ложки
Лимонный сок – 3 столовых ложки
Специи по вкусу (красный перец молотый, или паприка с солью)
- Смешайте в чаше заправку. Затем выложите на противень картофель с филе, а сверху положите лук, помидор и тертый сыр. Запекать в духовке при 200 градусах в течение 40 минут, - рассказывает Анна Храмцова.
ИСТОЧНИК KP.RU