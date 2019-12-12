2019-12-12T14:20:12+03:00
Общество

Главная красавица Росгвардии поделилась новогодним рецептом запеченного филе тилапии

Прапорщик Анна Храмцова обязательно приготовит это блюдо 31 декабря
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
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До Нового года остается меньше трех недель и самое время задумать о том, как накрывать праздничный стол и что есть после боя курантов. Главная красавица Росгвардии, а также по совместительству жительница Екатеринбурга, прапорщик Анна Храмцова поделилась с «Комсомолкой» рецептом любимого новогоднего блюда.

Помимо традиционного оливье Анна готовит запеченное филе тилапии с картофелем. Вот необходимые ингредиенты:

Филе тилапии 6 штук

Картофель 6-8 штук

Помидоры 1-2 штуки

Лук репчатый 1-2 штуки

Сыр 100 грамм

Оливковое масло – 3 столовых ложки

Лимонный сок – 3 столовых ложки

Специи по вкусу (красный перец молотый, или паприка с солью)

- Смешайте в чаше заправку. Затем выложите на противень картофель с филе, а сверху положите лук, помидор и тертый сыр. Запекать в духовке при 200 градусах в течение 40 минут, - рассказывает Анна Храмцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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