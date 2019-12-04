Ургант подшутил над уральским депутатом Шипулиным, которого дети ждали 40 минут на морозе
В очередном воскресном выпуске шоу «Вечерний Ургант» его ведущий, Иван Ургант, подшутил над уральским депутатом Госдумы Антоном Шипулиным. А все из-за того, что несколько дней назад он должен был приехать в гости к школьникам из Краснотурьинска – и детям пришлось его 40 минут ждать на морозе.
- Антон, пока ехал, на пути не выбил пять мишеней, и пришлось ему перед школой идти на штрафной круг по кольцевой автодороге, - заметил Ургант. – Но помощник депутата сказал, что обвинения беспочвенны, потому что депутат прибыл в школу в соответствии с графиком.
Урагнт об Антоне Шипулине.Видео: официальная страница шоу на YouTube
А на вопрос: «Зачем же тогда детей вывели так рано?» ответил:
- Чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу «Да здравствует Госдума», конечно.
Кстати, не так давно в гости к Урганту приходил Сергей Светлаков. Он рассказал о вырезанной шутке в эфире КВН, который снимали в начале сентября в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU