Ургант подшутил над уральским депутатом Шипулиным, которого дети ждали 40 минут на морозе

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-04T07:08:20+03:00

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В очередном воскресном выпуске шоу «Вечерний Ургант» его ведущий, Иван Ургант, подшутил над уральским депутатом Госдумы Антоном Шипулиным. А все из-за того, что несколько дней назад он должен был приехать в гости к школьникам из Краснотурьинска – и детям пришлось его 40 минут ждать на морозе.

- Антон, пока ехал, на пути не выбил пять мишеней, и пришлось ему перед школой идти на штрафной круг по кольцевой автодороге, - заметил Ургант. – Но помощник депутата сказал, что обвинения беспочвенны, потому что депутат прибыл в школу в соответствии с графиком.

Урагнт об Антоне Шипулине.Видео: официальная страница шоу на YouTube

А на вопрос: «Зачем же тогда детей вывели так рано?» ответил:

- Чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу «Да здравствует Госдума», конечно.

Кстати, не так давно в гости к Урганту приходил Сергей Светлаков. Он рассказал о вырезанной шутке в эфире КВН, который снимали в начале сентября в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU