2019-11-30T08:25:09+03:00
Общество

Светлаков рассказал про вырезанную шутку из эфира КВН, который снимали в Екатеринбурге

Выпуск вышел на экраны несколько дней назад
Мария Трапезникова
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Фото: официальная страница шоу в InstagramФото: официальная страница шоу в Instagram
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В начале сентября в Екатеринбург слетелись все самые смешные и известные юмористы страны. А все для того, чтобы записать новый выпуск легендарного КВН. В нем поучавствовала команда «Уральских Пельменей», Михаил Галустян, Владимир Шахрин и Сергей Светлаков. На экраны эфир вышел несколько дней назад.

Светлаков накануне заглянул в гости на шоу Ивана Урганта и поделился впечатлениями от участия в турнире. А еще рассказал об одной из вырезанных сцен во время съемок.

- Я не мог отказать себе в удовольствии поучаствовать. Ребята меня пригласили всем вместе собраться, хотя всем вместе уже все равно не получается. Собрались все, кто мог, - пошутил комик. - Приехали те, у кого была виза на Урал.

Сергей Светлаков рассказывает на шоу у Урганта о вырезанной из КВН шутке.Видео: официальная страница шоу на YouTube

О том, что одну из шуток все-таки убрали из выпуска, Светлаков говорил с обидой. А шутка была про Instagram. Во время разминки Юлий Гусман озадачился вопросом, что ему нужно сделать для того, чтобы создать свой профиль в Instagram. Ему ответила команда «Уральских пельменей», однако ее ответ Гусман посчитал несмешным и поставил плохие оценки.

Тогда Светлаков, переодевшись в образ Славика из «Нашей Раши», решил отомстить члену жюри.

- Сейчас все люди, все пять тысяч человек с Урала, знают, что вы нас на разминке завалили. Поэтому информация для всего зала - Юлий Соломонович живет в таком-то отеле, в 535-ом номере, - пересказал шутку Сергей Светлаков. - Хорошего уральского вечера вам! И вот эта шутка в эфир так и не прошла. Может, из-за нее он и обиделся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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