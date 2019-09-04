2019-09-04T08:41:13+03:00
Общество

«Это азартный спорт»: в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»

Судить участников приехали Галустян, Пелагея и Шахрин
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбург съехались лучшие отечественные комики. А все потому, что вчера, 3 сентября, в новом конгресс-холле прошла «Встреча выпускников КВН». На мероприятии присутствовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – он пришел поддержать чемпионов Высшей лиги КВН прошлых лет: «Уральских пельменей», Сборную Камызякского края по КВН и «ГородЪ ПятигорскЪ».

- Свердловская область – один из лидеров этого «спорта» на протяжении 20 лет, - цитирует слова губернатора пресс-служба мэрии Екатеринбурга. – В это движение вовлечены тысячи уральцев всех возрастов и профессий, объединенных общей идеей, энергией и креативностью.

- КВН — это и интересная игра, и азартный спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, что в нашем регионе мощное КВН-движение. А теперь здесь еще и проходят встречи КВН-щиков всероссийского масштаба, - отметил у себя в Instagram Куйвашев.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Кстати, именно в столице Урала родился Александр Масляков, бессмертный ведущий «Клуба веселых и находчивых». Судили игру режиссёр и телеведущий Юлий Гусман, певица Пелагея, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин и актёр Михаил Галустян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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