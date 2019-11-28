В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-28T17:55:59+03:00

Соседи рассказывают, что тело ребенка несколько дней в пакете пролежало в подъезде

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В Екатеринбурге началось расследование жуткого убийства 9-летнего мальчика в одной из многоэтажек на Вторчермете. В жестоком убийстве подозревают одно из родителей ребенка.

По словам соседей, тело ребенка в полиэтиленовом пакете несколько дней пролежало в подъезде, после чего взрослые, причастные к гибели школьника, вывезли его и закопали в парке 50-летия ВЛКСМ по улице Шаумяна.

семья приехала жить в Россию лишь в октябре. При обыске съемной квартиры были обнаружены предметы, указывающие на то, что в жилище проходили собрание религиозной секты.

- Мальчика избивали плеткой, но смерть наступила от удушения кляпом, - отмечает источник. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - отмечает источник.

Судьба отца мальчика, подозреваемого в убийстве, остается неизвестной. Его поисками занимаются лучшие сыщики уголовного розыска свердловского главка полиции. К расследованию трагедии уже подключился омбудсмен Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU