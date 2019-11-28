2019-11-28T17:55:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика

Соседи рассказывают, что тело ребенка несколько дней в пакете пролежало в подъезде
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обыск в квартире провели вечером 28 ноябряОбыск в квартире провели вечером 28 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге началось расследование жуткого убийства 9-летнего мальчика в одной из многоэтажек на Вторчермете. В жестоком убийстве подозревают одно из родителей ребенка.

По словам соседей, тело ребенка в полиэтиленовом пакете несколько дней пролежало в подъезде, после чего взрослые, причастные к гибели школьника, вывезли его и закопали в парке 50-летия ВЛКСМ по улице Шаумяна.

семья приехала жить в Россию лишь в октябре. При обыске съемной квартиры были обнаружены предметы, указывающие на то, что в жилище проходили собрание религиозной секты.

- Мальчика избивали плеткой, но смерть наступила от удушения кляпом, - отмечает источник. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - отмечает источник.

Судьба отца мальчика, подозреваемого в убийстве, остается неизвестной. Его поисками занимаются лучшие сыщики уголовного розыска свердловского главка полиции. К расследованию трагедии уже подключился омбудсмен Игорь Мороков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство мальчика из Беларуси в Екатеринбурге»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую гранитную плитку в центре Екатеринбурга выломали отбойными молотками
Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры
Губернатор поручил оказать помощь семье погибшего инспектора
На Урале браконьер расстрелял инспекторов
«Дети наигрались и мать решила убить собаку»: в Екатеринбурге волонтеры спасают пса от безответственной хозяйки
В Екатеринбурге полиция проверяет людей, освободившихся из колонии
Район Екатеринбурга избавили от ржавых гаражей
Свердловчане стали на 13 % реже болеть ВИЧ
«Сосиски раскидало по дороге»: на свердловской трассе фура протаранила грузовик с колбасной продукцией
Омбудсмен Мороков займется расследованием убийства 9-летнего мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проходят на Свердловской магистрали
«Кабели есть, люди заряжены»: в Нижнем Тагиле к 2020 году поставят 26 новых светофоров
Лежала в психбольнице в Белоруссии: что известно о матери, жестоко убившей 9-летнего сына в Екатеринбурге
«Заселилась в гостиницу и перестала выходить на связь»: на Урале ищут молодую женщину, уехавшую по работе в другой город
С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»