2019-11-22T09:23:17+03:00
Общество

Лед и пламя: уральцев зовут на открытие горнолыжного сезона на горе Белой

Всем гостям обещают массу положительных впечатлений, огненное шоу и гигантский торт
Мария Трапезникова
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Горнолыжный комплекс начнет работать с завтрашнего дняГорнолыжный комплекс начнет работать с завтрашнего дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начинает работать первый горнолыжный комплекс – свои двери уже завтра, 23 ноября, откроет гора Белая. Этот сезон на спортивном комплексе – уже пятнадцатый.

- Официальное открытие назначено на 14:00, в программе зимнего праздника запланировано немало сюрпризов и подарков для гостей и спортсменов, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Тагильские мастера декоративно-прикладного творчества уже приступили к подготовке изделий, посвященных новому горнолыжному сезону. И, конечно, предстоящему Новому году. Завершить торжественное открытие планируется эффектным огненным шоу и гигантским тортом для всех гостей.

Кстати, в Екатеринбурге сегодня начинает работать ледовый каток на территории стадиона «Юность», а в воскресенье состоится торжественное открытие катка в ЦПКиО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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