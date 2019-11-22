Лед и пламя: уральцев зовут на открытие горнолыжного сезона на горе Белой
В Свердловской области начинает работать первый горнолыжный комплекс – свои двери уже завтра, 23 ноября, откроет гора Белая. Этот сезон на спортивном комплексе – уже пятнадцатый.
- Официальное открытие назначено на 14:00, в программе зимнего праздника запланировано немало сюрпризов и подарков для гостей и спортсменов, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Тагильские мастера декоративно-прикладного творчества уже приступили к подготовке изделий, посвященных новому горнолыжному сезону. И, конечно, предстоящему Новому году. Завершить торжественное открытие планируется эффектным огненным шоу и гигантским тортом для всех гостей.
Кстати, в Екатеринбурге сегодня начинает работать ледовый каток на территории стадиона «Юность», а в воскресенье состоится торжественное открытие катка в ЦПКиО.
ИСТОЧНИК KP.RU