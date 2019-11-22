Лед и пламя: уральцев зовут на открытие горнолыжного сезона на горе Белой

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-22T09:23:17+03:00

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В Свердловской области начинает работать первый горнолыжный комплекс – свои двери уже завтра, 23 ноября, откроет гора Белая. Этот сезон на спортивном комплексе – уже пятнадцатый.

- Официальное открытие назначено на 14:00, в программе зимнего праздника запланировано немало сюрпризов и подарков для гостей и спортсменов, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Тагильские мастера декоративно-прикладного творчества уже приступили к подготовке изделий, посвященных новому горнолыжному сезону. И, конечно, предстоящему Новому году. Завершить торжественное открытие планируется эффектным огненным шоу и гигантским тортом для всех гостей.

Кстати, в Екатеринбурге сегодня начинает работать ледовый каток на территории стадиона «Юность», а в воскресенье состоится торжественное открытие катка в ЦПКиО.

ИСТОЧНИК KP.RU