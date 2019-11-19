Доставайте коньки, время пришло: в Екатеринбурге на стадионе «Юность» открывается каток
Отличная новость для всех любителей зимних видов спорта - на стадионе «Юность», который находится рядом с ТРЦ «Гринвич», с 22 ноября начинает работать каток. Как всегда, гостей ждет отличная музыка, праздничное освещение, теплые раздевалки, буфет, прокат и заточка коньков.
- Для посетителей, пришедших со своими коньками, будут работать отдельные касса и гардероб, где можно оставить не только одежду, но и крупногабаритные вещи, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
По традиции, заливка катка будет проходить три раза в день. Вход для детей до семи лет и одного взрослого без коньков - бесплатный.
Работать каток будет: по будням - с 19:00 до 22:00, в субботу - с 17:00 до 22:00, в воскресенье - с 15:00 до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU