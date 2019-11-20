В выходные в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-20T13:37:47+03:00

Он будет работать с 11:00 до 19:00

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Уже в эти выходные, 24 ноября, в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО имени Маяковского и будет работать до конца марта. Он является одним из самых больших в городе – площадь составляет около пяти тысяч квадратных метров.

- В воскресенье каток работает с 11:00 до 19:00. Вход со своими коньками – бесплатный, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – В остальные дни он будет работать со вторника по воскресеньям с 11:00 до 22:00.

Кассы открыты до 21:00. При катке работает пункт проката и заточки коньков, а также кафе. Напомним, что в конце ноября откроет свои двери ледовый каток на стадионе «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU